陸旅遊網赴朝遊悄然下架 往韓也冰封

朝鮮半島局勢近日愈趨緊張，有西方國家甚至呼籲國民避免前往北韓。大陸媒體發現，近期大陸最大旅遊網站之一攜程下架所有北韓遊產品。目前在凱撒旅遊、中國國旅、同程旅遊等眾多境外遊服務提供者的網站上打入「朝鮮」（大陸稱北韓稱謂）搜索，未能搜到相關產品。凱撒旅遊體驗店人員受訪時稱，具體恢復時間未明，又表示沒有收到國家旅遊局關於暫停去北韓境外旅遊服務的通知。

除赴朝遊被下架，受大陸反對美軍在韓部署薩德反飛彈系統影響，赴韓遊在各大旅遊網站上近期也始終保持「銷聲匿跡」狀態。

(旺報)