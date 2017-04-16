六龜警涉嫌酒駕肇逃 婦人被撞送醫救治

六龜區昨天晚上6點多發生一起肇車逃逸事件，一名張姓婦人在太平路遭轎車撞傷倒地，傷勢不輕，肇事車主棄車逃逸，警方調查後，發現車主竟是警局偵查隊陳姓偵查佐所有，不過陳否認酒後肇事，並供稱車子是借給友人使用，他也不清楚自己如何回到家中，全案正由警方深入調查中。

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(中時)