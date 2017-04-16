南韓總統大選在即 資格限制少 參選人可能多達16人

韓聯社4月16日報導指出，南韓中央選舉管理委員會（選委會）15日表示，當天是第19屆南韓總統選舉候選人登記首日，截至下午6時，共有13人登記參選，人數創歷屆新高。

選委會方面表示，從委託金繳納情況來看，登記人數可能會達到15-16人。截至目前，候選人數最多的一次大選是第4屆和第17屆，各為12人。由於本屆候選人數多，投票紙的長度可能達28.5-30.0釐米。

另外，候選人被分到的號次也受到關注。選委會介紹，最大在野黨共同民主黨籍候選人文在寅的選舉號次為1號，自由韓國黨洪准杓為2號，國民之黨安哲秀為3號，正黨劉承旼為4號，正義黨沈相奵為5號。與我國以抽籤決定不同，南韓選委會根據國會議席數量安排候選人號次，目前共同民主黨的議席數最多，為119席，其後依次是自由韓國黨（93）、國民之党（40）、正黨（33）、正義黨（6）。

候選人登記將于16日下午6時結束，拉票活動將從17日起正式進行。

對比我歷次總統選舉，候選人最多的一次也僅為2000年的5位，南韓之所以可有這麼多位候選人是因為參選資格要求相對我國低很多。南韓總統選舉法第 26 條規定，由政黨推薦之候選人應檢附政黨推薦書、本人同意書、 及五千萬韓圓之保證金；非政黨推薦者應檢附 5,000 人以上 7,000 以下選民之推薦書及一億韓圓(約合新台幣2683094元)以上之保證金，上項選民應包含首爾特別市、直轄市及道在內，每一單位應有最少 500 人以上之推薦人。

而我國總統選舉候選人要交1千5百萬元保證金（這還不包含若是無黨籍成為總統候選人的門檻為需另交1百萬元「連署」保證金）。如果不是大黨(於最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5%以上，目前只有國民黨、民進黨、親民黨、時代力量符合)推薦，無黨或小黨人士想參選總統需要連署到最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，即281805人。我國繳交保證金是南韓將近6倍，連署要求人數是南韓56倍，高門檻之下自然難以有太多位候選人。

(旺報)