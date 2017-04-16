黑吃黑搶毒 臉書留言「這局我來操盤」被逮

林姓男子搶奪毒品黑吃黑，事前還在臉書留言「這局我操盤」。（摘自臉書）

嫌犯搶奪毒品後分乘2部機車離去。（胡欣男翻攝）

現在許多年輕人價值觀偏差，不思努力向學、工作，滿腦子只想著靠買賣毒品賺大錢翻身！

北市警信分局於去年12月21日凌晨4時許接獲25歲蔡姓男子報案，稱駕車在信義區永春高中附近迷路，向路人問路，竟遭搶奪財物逃逸。

警方獲報到場處理，蔡男卻閃爍其詞，臉色慌張匆忙駕車離去，員警認事有蹊蹺，懷疑他是毒品交易被「黑吃黑」。警方組成專案小組持續追緝，經調閱監視器發現可疑人、車及數月縝密蒐證後，將20歲林姓嫌犯為首及18歲楊、孔姓男子等3人查緝到案。

專案小組抽絲剝繭發現，本案原係蔡嫌販毒集團於網路兜售毒品，林嫌與其議價後相約在永春高中公車站牌交易。然而，林嫌自始即預謀搶奪毒品黑吃黑，邀楊姓和孔姓男子把風、接應。

林嫌事先至超商購買口罩遮蓋機車車牌，並於臉書撂下「放手一搏，最後一次機會」、「這局我來操盤，只許成功不許失敗」等語，交易時見蔡嫌獨自到場，林藉故上車驗貨，等蔡嫌交付毒品之際，一把將搶走蔡嫌持有的K他命、現金5000元，與楊、孔男等人分乘2部機車逃逸。

事後，林嫌並欲透過綽號「順子」之男子轉賣變現朋分花用，未料搶奪而來的毒品遭綽號「順子」之男子取走即失聯，自己反倒也成了黑吃黑的受害者。

楊、孔姓男子到案後均坦承，知悉林嫌搶奪計畫，因「義氣相挺」才協助犯案。不過蔡嫌經專案小組通知到場，仍矢口否認販毒的不法犯行，供稱僅係代友人轉交不詳物品，卻反遭搶奪個人財物，直呼倒楣。

警詢後分別將林、楊、孔嫌等3人依搶奪罪，蔡嫌依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送北檢偵辦，並持續追查毒品來源。

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(中時)