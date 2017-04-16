男大生罹厭食症 瘦成皮包骨陳屍租屋處
北部1所國立大學男大生，疑因長期罹患厭食症，13日被父親發現陳屍在租屋處，臨終前體重僅剩39公斤，宛如皮包骨，家屬泣訴兒子曾休學就醫，不料狀況未改善，校方則低調指學生無異狀，會協助處理善後。
檢警安排相驗，發現21歲男大生身高約170公分，體重卻僅剩39公斤，體態猶如皮包骨，初判是嚴重營養不良致死，檢方一度要求解剖，但家屬不忍孩子再受折磨，堅持不同意，目前尚待家屬補齊就醫紀錄，以釐清確切死因。
男大生死訊傳回學校，師生均難以置信，校方低調指學生在校表現正常，學業成績沒問題，將盡力協助家屬處理善後事宜。
台大醫院新竹分院精神科主任詹仁輝表示，厭食症發生在男性的機率較低，但多數是因心理因素引起，即使吃了東西還是會嘔吐，長久下來容易造成營養不良、電解質不足、內分泌失調，最嚴重會產生內科相關疾病，進而猝死，患者應積極治療。
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