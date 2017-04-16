NBA》喬強生絕殺拋投 爵士擊沉快艇
儘管先發中鋒戈貝爾開賽僅17秒，就因左膝扭傷退場，爵士卻沒打算就此認輸！爵士16日靠著老將喬強生槍響同時的絕殺拋投命中，終場97比95爆冷擊沉快艇，除拿季後賽第1勝，也把季後賽首輪主場優勢搶了回來。
比賽打到讀秒階段更加緊張刺激，領先5分的爵士，竟遭快艇先靠雷迪克上籃，以及布雷克葛瑞芬兩罰俱中，追到僅剩1分差距，爵士替補中鋒法佛斯最後18.7秒兩罰1中，接著保羅的打板命中，讓雙方打成95比95平手。
沒想到爵士接下來大膽選擇不喊暫停，直接交給場上球員決定勝負，只見喬強生1個人持球殺入禁區，然後把球高高拋出，這球在籃框上彈了幾下，隨即破網而入，且把剩餘時間全部拖完，連給快艇最後一擊的機會都沒有。
喬強生無疑是爵士爆冷搶下客場勝利的頭號功臣，他替補打了31分鐘，投14中9，包含三分球4投3中，貢獻全隊最高的21分，外加3助攻、3籃板、3抄截，也充分展現老將價值，把他自己豐富的季後賽經驗發揮出來。
帥哥射手海沃爾也替爵士攻下19分，且抓10籃板，主控喬治希爾16分，假如說喬強生是檯面上的最大功臣，幕後英雄則該算到替補中鋒法佛斯身上，因為他成功頂上戈貝爾傷退空缺，拿下15分、6籃板表現相當稱職。
快艇則以葛瑞芬26分最高，不過尷尬的是，他在末節幾乎等同消失，僅靠罰球拿到2分，才讓快艇無法扭轉場上頹勢，保羅奮勇拿下25分、11助攻與7籃板，狄安卓喬丹10分、15籃板，可惜除了鐵三角，快艇沒人得分上雙。
(中時電子報)
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