PGA》潘政琮傳承賽第3輪73桿 下滑22名

潘政琮第3輪下滑至並列第69，無法贏得更多獎金。(美聯社資料照)

從威巡升上美巡的菜鳥新人，每6場比賽就要依獎金排名，重新安排參賽排序，因此必須把握每場參賽機會爭晉級賺獎金。旅美好手潘政琮雖然在傳承高球賽取得美巡本季第7場晉級，可惜16日第3輪没能打出佳績推升排名，因只揮出73桿(+2)，而以總桿213桿(+0)下滑了22名，退居並列第69，此戰失去贏得更多獎金機會。

美國選手達夫納第3輪出發之前，落後2位並列領先的加拿大迪利特與英格蘭好手唐納德3桿，這輪獵到2隻大進補的老鷹，交出65桿佳績，以200桿(-13)躍居排頭，迪利特1桿差位居第2，美國選手奇士納與辛普森，同以202桿(-11)並列第3。

(中時電子報)