妙齡女郎涉販毒？ 原來是男兒身
新北市永和警分局日前逮獲1名王姓毒蟲後，循線前往中和區景平路傳喚上游中盤商到案，員警見到開門的毒販留著一頭金色長髮、穿著緊身牛仔熱褲，心想：「這樣的妙齡女郎，怎麼會淪為毒販？」不料查驗身分後，李姓「妙齡女」竟是男兒身，警方並在屋內查獲大批毒品，訊後將王、李2人依違反毒品危害防制條例移送法辦。
警方14日依據線報，前往林口區查獲31歲王姓男子持有3包共18.79公克安非他命毒品，前往住處再起獲16包共102.94公克安非他命，以及12包、135.74公克印有「Tiger King」字樣的混合毒品咖啡包、10顆搖頭丸、7瓶神仙水與1小包大麻等毒品，王嫌向警方供稱是透過快遞，向綽號「BOBO」的上游毒販購買後再轉售圖利。
警方立刻前往中和區景平路追查毒品來源，只見1名染著滿頭金髮、穿著牛仔短褲的「女子」應門，正懷疑這樣的妙齡女子怎會沉淪為毒販，但一聽發現她聲音低沉，查驗身分後確認23歲的「女子」原來是「男兒身」。
警方在屋內起獲116包、總重799.3公克且印有「蘋果」圖樣的毒品咖啡包，以及6包總重118.38公克安非他命、113顆搖頭丸、另有可助興的新型毒品RUSH共46瓶與及少量K他命等大批毒品。
無業的李嫌供稱，毒品是今年元月向前男友購得，透過手機通訊軟體轉賣給下游毒販牟利，警訊後將王、李2人移送法辦，並繼續擴大追查上游毒品大盤商。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。