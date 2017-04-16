妙齡女郎涉販毒？ 原來是男兒身

新北市永和警分局日前查獲毒品中盤商，原以為染有一頭金色長髮、穿著牛仔熱褲的毒販是妙齡女郎，不料竟是男兒身。（孟祥傑翻攝）

新北市永和警分局日前查獲毒品中盤商，從打扮成妙齡女郎的李男住處起出大批毒品。（孟祥傑翻攝）

新北市永和警分局日前逮獲1名王姓毒蟲後，循線前往中和區景平路傳喚上游中盤商到案，員警見到開門的毒販留著一頭金色長髮、穿著緊身牛仔熱褲，心想：「這樣的妙齡女郎，怎麼會淪為毒販？」不料查驗身分後，李姓「妙齡女」竟是男兒身，警方並在屋內查獲大批毒品，訊後將王、李2人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方14日依據線報，前往林口區查獲31歲王姓男子持有3包共18.79公克安非他命毒品，前往住處再起獲16包共102.94公克安非他命，以及12包、135.74公克印有「Tiger King」字樣的混合毒品咖啡包、10顆搖頭丸、7瓶神仙水與1小包大麻等毒品，王嫌向警方供稱是透過快遞，向綽號「BOBO」的上游毒販購買後再轉售圖利。

警方立刻前往中和區景平路追查毒品來源，只見1名染著滿頭金髮、穿著牛仔短褲的「女子」應門，正懷疑這樣的妙齡女子怎會沉淪為毒販，但一聽發現她聲音低沉，查驗身分後確認23歲的「女子」原來是「男兒身」。

警方在屋內起獲116包、總重799.3公克且印有「蘋果」圖樣的毒品咖啡包，以及6包總重118.38公克安非他命、113顆搖頭丸、另有可助興的新型毒品RUSH共46瓶與及少量K他命等大批毒品。

無業的李嫌供稱，毒品是今年元月向前男友購得，透過手機通訊軟體轉賣給下游毒販牟利，警訊後將王、李2人移送法辦，並繼續擴大追查上游毒品大盤商。

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(中時)