新北市潑水節登場 民眾瘋狂打水仗

「2017新北市潑水節」今天登場，民眾開心當街打水仗。（孟祥傑攝）

「2017新北市潑水節」今天登場，民眾開心當街打水仗，市長朱立倫也到場與民眾同歡，被熱情民眾噴得全身濕透。（孟祥傑攝）

「2017新北市潑水節」今天登場，民眾開心當街打水仗。（孟祥傑攝）

「2017新北市潑水節」今天登場，新住民穿著傳統服飾開心當街打水仗。（孟祥傑攝）

「2017新北市潑水節」今（16）日在中和區華新街登場，市長朱立倫到場與民眾同歡，由於天氣放晴，民眾開心拿起水槍、水桶、水袋當街打起水仗，一見到朱立倫下車，立刻上前將市長噴成「落湯雞」，氣氛High到最高點。

朱立倫市今天在活動會場與緬甸高僧進行灑淨儀式後表示，今年潑水節以「幸福香氛．花現新北」為主題，為展現台灣多元文化並珍惜水資源，玩水設施採總量管制供水，透過「香氛水霧裝置」、紫檀花車「騎」福，既維繫東南亞文化傳統，也節能省水，營造出幸福香氛氛圍空間。

朱立倫說，新北市潑水節已連續舉辦多年，每年都吸引上萬民眾齊聚體驗多元文化，今年雖然面臨第一階段限水，在不浪費水資源的前提下，讓新住民仍能過泰緬新年，特別設計水霧設施及取水裝置，搭配具有泰緬風情的各種造景裝置，可大幅減少五分之四用水量，一解新住民思鄉之情及節約用水目標。

文化局表示，「2017新北市潑水節」另同步辦理「多元文化主題書展」、「東南亞文化交流活動」等系列活動，包括料理教學、主體講座、電影欣賞、城市導覽等，4月分每周六、日都有場次，歡迎民眾報名參加，相關資訊可上活動官網查詢。

(中時)