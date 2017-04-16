新北市潑水節登場 民眾瘋狂打水仗
「2017新北市潑水節」今（16）日在中和區華新街登場，市長朱立倫到場與民眾同歡，由於天氣放晴，民眾開心拿起水槍、水桶、水袋當街打起水仗，一見到朱立倫下車，立刻上前將市長噴成「落湯雞」，氣氛High到最高點。
朱立倫市今天在活動會場與緬甸高僧進行灑淨儀式後表示，今年潑水節以「幸福香氛．花現新北」為主題，為展現台灣多元文化並珍惜水資源，玩水設施採總量管制供水，透過「香氛水霧裝置」、紫檀花車「騎」福，既維繫東南亞文化傳統，也節能省水，營造出幸福香氛氛圍空間。
朱立倫說，新北市潑水節已連續舉辦多年，每年都吸引上萬民眾齊聚體驗多元文化，今年雖然面臨第一階段限水，在不浪費水資源的前提下，讓新住民仍能過泰緬新年，特別設計水霧設施及取水裝置，搭配具有泰緬風情的各種造景裝置，可大幅減少五分之四用水量，一解新住民思鄉之情及節約用水目標。
文化局表示，「2017新北市潑水節」另同步辦理「多元文化主題書展」、「東南亞文化交流活動」等系列活動，包括料理教學、主體講座、電影欣賞、城市導覽等，4月分每周六、日都有場次，歡迎民眾報名參加，相關資訊可上活動官網查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。