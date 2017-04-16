披白紗無端被嗆「連靜雯比你紅」 韓瑜按讚
女星韓瑜演過許多經典八點檔，已好長一段時間沒出現在螢幕前的她，近日回歸本土劇，與「台灣第一媳婦」張玉嬿一同投入新戲《一家人》，劇情和戲份備受矚目，而她也曬出披白紗照，還放話「我要結贏謝承均」，不過韓瑜卻遭網友留言嗆「連靜雯比你紅」。
韓瑜睽違一年回歸演出八點檔，和張玉嬿飾演母女，韓瑜日前則曬出身穿白紗照，她長髮披肩、胸前開深V露出鎖骨，模樣美艷俏麗，同時，韓瑜也寫下：「婚紗？噓…不要問…你會怕…」，發文預告新戲、吊足粉絲胃口，還開玩笑說「我要結贏謝承均」。
只不過卻有網友留言嗆「連靜雯比你紅」，對此，韓瑜不但沒生氣還按留言讚，並回覆「別擔心~很多人都比我紅~可是，有什麼好比呢？比也比不完啊！對不對？」韓瑜大器回應留言，高EQ也獲得粉絲狂讚「韓瑜很大器，還按讚」、「女神說得對，有啥好比？妳跟靜雯姐都非常優秀是很棒的演員，加油永遠支持妳們^^」。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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