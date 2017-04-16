77萬元玉飾遭竊還被典當 驚覺枕邊人是竊賊

徐女77萬元玉飾遭竊還被典當，驚覺枕邊人是竊賊。(劉宥廷翻攝)

徐女供稱，遭竊的玉鐲價值50萬元。(劉宥廷翻攝)

54歲徐姓女子藏在衣櫃、價值77萬元的玉鐲、手鍊等飾品不見，卻在55歲同居男友楊男包包內驚見當鋪收據，決定報警揪賊查真相，沒想到，警方先查出楊男是偽照文書通緝犯，又在其包內找到遭竊玉珮，這樣真心換絕情的場面，讓徐女心痛、心碎；楊男坦承為還債行竊，全案依法送辦。

新興分局自強路派出所日前接獲徐女報案，指稱她的玉飾遭同居男友竊取典當，警方不敢輕忽，連忙詢問「確定是你男朋友偷的嗎」或「被變賣到哪裡去」等語；警方依據徐女提供資料，查出楊男是偽照文書通緝犯，隨即率員與徐回到住處逮人。

警方在楊男包包內查獲徐女不翼而飛的玉珮，徐當下紅了眼眶；徐女聲淚俱下說，在楊男的包內發現典當玉手鐲的2萬元收據，驚覺可能是枕邊人偷的，才心痛報警，而警搜出未典當玉珮，讓她不得不相信眼前心愛的人，竟是可惡竊賊。

警方指出，徐女4個月前在網路認識自稱從事日文翻譯的楊男，兩人火速墜入愛河並同居，楊男稱翻譯收入不穩定，經常向徐女借錢，還騙她有朋友喜歡蒐集珠寶，要徐展示自己的收藏品給他看；徐不知楊的偷竊計畫，為愛曝光價值共77萬元的玉鐲、手鍊等飾品。

楊獲知徐女將貴重物藏收在衣櫃內，4月5日趁徐女不在同居套房的機會，偷走她2個手鐲、1條手鍊、1個玉珮，還佯稱要去台中工作，實際卻是帶去台中典當。警訊後，依偽造文書通緝案及竊盜罪移送法辦。

(中時)