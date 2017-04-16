金門KBike上路 500輛全島趴趴走
金門縣公共自行車「KBike」24小時自動化租借系統今（16）日正式上路，全島26處租借站點、29台自動租賃站和500輛公共自行車，提供遊客慢遊、漫遊金門的全新體驗。
主持啟用儀式的副縣長吳成典強調，縣府為響應全球低碳環保潮流趨勢，率先設置離島地區首座自動化公共自行車租賃系統－「KBike」，朝健康低碳島的目標大步邁進，也讓金門縣民「幸福指數」UP UP再往上提升。
「KBike」
這項與傳統人工租借的服務方式大不相同，24小時自動化租借系統，第1期設置26處租借站點、29台自動租賃站，並提供500輛公共自行車，採「甲租乙還」24小時全程e化租借服務。
遊客和民眾只需到象徵金門意象的Kiosk自動租賃服務機台，透過KBike平台租借系統，以觸控方式租借自行車，再搭配使用縣民卡、一卡通、悠遊卡或信用卡，即可「一卡在手，K Bike就走！」
「KBike」更增加連UBIKE都沒有的服務，就是可提供大陸「銀聯卡」租借使用，讓來金門觀光的大陸旅客，也能輕鬆使用銀聯卡租借自行車，在金門到處趴趴走。
縣府觀光處指出，為嘉惠一般使用者，特別於第1個月優惠免收租借費，第2個月之後會員租借前1小時免費，超過1小時每半小時新台幣10元，每日最高收費150元。縣籍鄉親更享有每次租借前4小時免費，超過4小時每半小時新台幣10元，每日最高收費150元的優惠措施。
縣府並將配合即將發行的「縣民卡」使用，1卡最多1次可以租借4輛自行車，全家大小一同暢遊金門。另遊客也可透過線上APP或官網查詢場站狀況，隨時瞭解場站狀況及自行車的相關訊息。
(中時)
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