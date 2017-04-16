新北市首輛地震體驗車 板橋慈惠宮慷慨捐贈

板橋慈惠宮捐贈新北市地震體驗車，今天上午舉行捐贈典禮。（王揚傑翻攝）

小朋友示範地震時該如何保護自己。（王揚傑翻攝）

板橋慈惠宮長期熱心公益，為提升新北市民防災意識，減少災害傷亡，今（16）日上午捐贈給新北市1輛全國最新型地震體驗車，捐贈典禮由慈惠宮主委江清秀代表捐贈，新北市副市長侯友宜代表接受。

江清秀表示，921地震新莊「博士的家」及龍閣社區造成多人傷亡，2016年台南維冠金龍大樓倒塌也造成百餘人死亡，因此希望藉由地震體驗車的運用，讓更多民眾體認地震防災的重要，進而減少傷害，是非常有意義的事，也是媽祖大愛的展現。

侯友宜致詞時特別推崇板橋慈惠宮的善行義舉，他說，板橋慈惠宮是新北市重要信仰中心，不僅是廣大信眾信仰的心靈寄託，更是安定社會的重要力量，2016年新北市辦理的績優宗教團體表揚中，板橋慈惠宮獲頒11個獎項，是獲獎最多的宗教團體，積極投入公益活動之善行，深獲各界肯定。

新北市消防局長黃德清表示，本次獲贈的地震體驗車不同於舊型地震體驗車僅能進行地面震動模擬，不僅可進行更擬真的三軸空間地震模擬，體驗效果更趨近實際地震情形，並配有影音宣導設備，可同時進行防災宣導影片播放，使體驗車的宣導功能更多元豐富。

宣導影片教導民眾在地震來臨時，應立刻採取「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」等防護作為，現場也請小朋友和婦宣隊員上車體驗，示範演練地震時應採取的正確步驟。

(中時)