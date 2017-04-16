新北市首輛地震體驗車 板橋慈惠宮慷慨捐贈
板橋慈惠宮長期熱心公益，為提升新北市民防災意識，減少災害傷亡，今（16）日上午捐贈給新北市1輛全國最新型地震體驗車，捐贈典禮由慈惠宮主委江清秀代表捐贈，新北市副市長侯友宜代表接受。
江清秀表示，921地震新莊「博士的家」及龍閣社區造成多人傷亡，2016年台南維冠金龍大樓倒塌也造成百餘人死亡，因此希望藉由地震體驗車的運用，讓更多民眾體認地震防災的重要，進而減少傷害，是非常有意義的事，也是媽祖大愛的展現。
侯友宜致詞時特別推崇板橋慈惠宮的善行義舉，他說，板橋慈惠宮是新北市重要信仰中心，不僅是廣大信眾信仰的心靈寄託，更是安定社會的重要力量，2016年新北市辦理的績優宗教團體表揚中，板橋慈惠宮獲頒11個獎項，是獲獎最多的宗教團體，積極投入公益活動之善行，深獲各界肯定。
新北市消防局長黃德清表示，本次獲贈的地震體驗車不同於舊型地震體驗車僅能進行地面震動模擬，不僅可進行更擬真的三軸空間地震模擬，體驗效果更趨近實際地震情形，並配有影音宣導設備，可同時進行防災宣導影片播放，使體驗車的宣導功能更多元豐富。
宣導影片教導民眾在地震來臨時，應立刻採取「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」等防護作為，現場也請小朋友和婦宣隊員上車體驗，示範演練地震時應採取的正確步驟。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。