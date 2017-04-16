研究：跑步1小時 延壽7小時

跑步能有效延長壽命。(達志影像)

慢跑可能是成本最低、限制最少、老少咸宜的運動了，現在好處再加上一項，對於延長壽命而言，慢跑可能是最有效的運動。

根據紐約時報報導，一群傑出的科學家仔細分析了達拉斯庫珀研究所(Cooper Institute)大量醫學和體能測試的數據，發現既使每天只跑步5分鐘，對於延長壽命也有正面影響，跑得很慢或是跑步次數不多，甚至你還有吸菸習慣，慢跑都有延長預期壽命的效果。研究指出，比起不跑步的人來說，有跑步的人通常可以多活3年。

經過大量數據分析顯示，只要願意跑起來就不嫌晚，如果你沒有跑步習慣如果開始跑步，總體死亡率會下降16%，致命性心臟病發作的風險會下降25%。而且跑步延長壽命的時間也多過跑步所花的時間，研究人員估計平均每週跑步2小時計，40年的時間花在跑步上的不到6個月，但其壽命可能會延長3.2年，也就是多出了約為2.8年的壽命。精確地說，跑步一小時可以讓預期壽命延長7小時。不過跑步的效果也是有其極限，無論你多麼努力增加跑步時間，跑步延長壽命效果的上限約在3年左右。

當然其他運動對健康也是有好處，但是在延長壽命的效果上，都比不上跑步。散步、騎車等其他運動即便花費與跑步相當的力氣與時間，通常也只能讓過早死亡的風險下降約12％。不過這項研究並沒有找出為甚麼跑步有這麼好的效果。

研究人員只能臆測，跑步能提高心肺耐力可以防範許多過早死亡的因素，例如高血壓、高體脂等。當然也有可能是有跑步習慣的人更長壽，而不是跑步這項運動導致壽命延長。因為跑步的人他們的生活方式或許極大地影響著死亡率。不過這些都不妨礙研究的結論，那就是跑步可以讓我們活得更久。

(中時電子報)