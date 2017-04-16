機車藏毒遭警查獲 男竟辯稱：是姊姊的

黃男見毒品遭查獲，辯稱機車是他姊姊的，還直指毒品是警方放進去的。（基隆市警局提供）

吸毒竟栽贓給姊姊！基隆市警方發現一名黃姓男子在機車上藏有安非他命，被盤問當下居然還辯稱：「這不是我的！這台是姊姊的機車」，甚至說「這毒品是警察放進去的！」令警方當場傻眼，只能搖頭。

基隆市警方14日在成功二路攔查了機車未扣安全帽的黃男，經查後發現有毒品前科，原先黃男在盤查過程中相當配合，還表示準備要去考計程車駕照，未料當黃男從機車的前置物箱拿起黃色零錢包時，眼尖的員警發現該零錢包裡有異物，要求其取出後居然是一小包安非他命殘渣。

黃男見毒品遭查獲，不斷辯稱這不是他的毒品，表示此機車是他姊姊所有不知毒品來源，想請求警方放他一馬。後竟稱錢包裡原本沒有毒品，是警察放進去的。

警方告知黃男執勤過程均有全程錄音錄影，黃男才承認有吸食毒品，希望能給他改過自新的機會，以後不會再犯了。全案訊後依毒品危害防制條例將黃男移送法辦，並追查毒品上源。

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(中時)