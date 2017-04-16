讓你愛上台灣！陸媒教戰：這樣玩最好

怎樣玩台灣最好？陸媒這樣建議。(圖/shutterstock提供)

不必被旅行社既定行程約束、不必忍受其他團員奇特要求，自行規劃行程、決定旅行步調，陸客來台自由行正夯。大陸旅遊雜誌《時尚旅遊》在微博刊出一篇文章，向網友分享會愛上台灣的旅行方法，文章指「若有15天時間一定要騎車環島」，並列出多項遊台必訪地點。

《時尚旅遊》刊出的文章指，自由行日漸開放，是時候用自己的方式走進台灣、貼近台灣人，如果有15天的旅行時間，一定要「騎車環島」，徹底了解真實的台灣。沿著環島1號線，可以抵達所有該去的地方，且台灣不少火車能上自行車，不必擔憂中途體力不支問題。

接著，《時尚旅遊》列出騎車環島必去的地方，包括靈驗度備受推崇的行天宮、貯藏多項歷史珍寶的故宮博物館、美食天堂士林夜市、開設許多溫泉館的北投、擁有無敵海景的台東和墾丁，及蘊含豐富文藝氣息的台南。

(中時電子報)