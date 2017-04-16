健保署長拜會林智堅 爭取支持醫療分級
健保署分級醫療制度推動，健保署長李伯璋上周專程拜會新竹市長林智堅，尋求地方政府及地區醫院支持配合，林智堅允諾將協助宣導，減少醫療資源浪費。
國人普遍有「大醫院迷思」，習慣性到大型醫院，甚至專找名醫看診，造成院區掛號候診人潮不斷，排隊等候時間動輒數小時，無形中排擠重症治療優先權，健保署為此推動分級醫療，落實醫療資源分配。
李伯璋表示，「電子轉診資訊交換平台」3月上路，呼籲民眾先找厝邊好醫師看診，必要時再透過電子轉診平台轉介至大醫院，院所共享病人資訊、加強雙向溝通。
「不只要做，還要做到最好！」林智堅指出，分級醫療和雙向轉診制度要讓醫療資源充分發揮，能為民眾省荷包，且眾人都能受惠，重新扭轉失衡的醫療生態，讓健保永續經營。市府除了協助宣導，並要徹底落實。
(中時)
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