LPGA》柯兒39歲樂天封后 曾雅妮看見希望！
美國39歲老將柯兒在樂天錦標賽，讓年輕後進知道什麼叫寶刀未老！她這場比賽4輪揮出71、69、62、66桿，以總桿268桿(-20)，勇奪第19座LPGA冠軍。
她這場比賽第2輪62桿，平球場紀錄，總桿268桿改寫挪威女將派特笙2013年保持的賽史269桿紀錄，贏得漂亮。
LPGA去年冠軍平均年齡只有22歲出頭，是少年人的天下；本季資深選手大反攻，先是韓將柳蕭然本月初在全日空高球賽終結1年多冠軍荒，贏得生涯第2座大賽冠軍，再來是年近40的柯兒拿下2015年11月巡迴錦標賽以來首勝。
柯兒這場勝利也對近年陷入低潮的前球后曾雅妮、日本女將宮里藍等人，具有激勵作用：只要不放棄，不管年紀多大，仍有機會迎接勝利。
世界排名積分領先不到1分的「球后」高寶璟，16日決賽輪飆出本季次佳成績64桿，最終以271桿升至與2位韓將田仁智及張洙連並列第2，沒被世界第2柳蕭然與世界第3泰將艾莉雅拉近差距。
柳蕭然273桿獲得第6，艾莉雅274桿並列第7。唯一晉級台灣女將錢珮芸，決賽輪交出70桿，以287桿獲得並列第69。
(中時電子報)
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