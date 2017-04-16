台版《太陽的後裔》演員出爐 男女主角是他們 ！

《最好的選擇》男女主角為新人陳禕倫、袁艾菲擔綱。(圖／翻攝自陳禕倫、袁艾菲臉書)

國軍將效仿韓劇《太陽的後裔》模式，推出形象劇《最好的選擇》，之前男女主角外傳是「天菜排長」孟霆和3位正妹輔導長其中之一，今(16日)舉行主要演員發布會，男女主角最終定案為陳禕倫和袁艾菲。

《最好的選擇》宣布要拍攝以來爭議不斷，本來因為製作費不高，有傳要從現役軍官找尋男女主角，現主要演員公布，男主角為在植劇場懸疑劇《天黑請閉眼》飾演富少「藍毅聰」的陳禕倫擔綱，女主角則是宅男女神袁艾菲。

陳禕倫是憲兵出身，身材有八塊肌，被問到選角標準，導演梁修身直言他非常符合國軍形象，另外，他特別強調從來沒強調是台版《太陽的後裔》，等播出後就會知道。該劇預計將製作16集，其他演員還有高山峰、安唯陵。

(中時電子報)