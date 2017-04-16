抹香鯨擱淺出海口　海巡與民眾合力救援

抹香鯨擱淺苗栗通霄溪出海口。(圖/黎薇攝)

海巡署第三二岸巡大隊15日下午3點許接獲通霄安檢所通報，指出通霄溪出海口有擱淺鯨豚， 通霄安檢所人員抵達現場，發現鯨豚身長約1.5公尺，重約130公斤，與民眾合力將擱淺鯨豚搬移至臨海沙灘，並持續用毛毯覆蓋保濕，

中華鯨豚協會初步判斷擱淺鯨豚為小抹香鯨科，已無生命跡象，由「弘明三號」船主協助拖運至通霄港口，海巡署人員再合力將鯨豚搬上車，交由中華鯨豚協會後送至基隆海洋科技博物館。

海巡署第三二岸巡大隊表示，西部海域常有海洋生物迷航擱淺，海龜及鯨豚為保育類動物，不得捕捉、宰殺，如遇海龜及鯨豚擱淺或死亡等情況，民眾可透過海巡118報案 專線通報，海巡署將提供協助，海巡單位對於保育生態環境皆不收取任何費用及餽贈。

(中時)