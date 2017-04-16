全台首次 水上摩托車大鵬灣競速
頂著一米高的海浪，全台首次水上摩托車競速賽在東港大鵬灣熱鬧舉行，吸引48名玩家一同在海上奔馳，豔陽灑落海面折射的光線，搭配高速水車轉彎背後激起的浪花，參與者見狀直呼：「真的很感動」。
主辦此次活動的中華民國水上摩托車委員會主委許聖文指出，台灣發展水車運動超過30年，但總給外界速度快、危險性高的負面印象，讓官方與民間對於相關賽事舉辦顯得興致缺缺，為催生此次競速賽經過不少環節努力，看到官方支持主辦，給玩家很大鼓舞。
為讓賽事與世界接軌，主辦單位特地引用國際比賽規則，主要分為2種挑戰賽，一種是騎乘大會提供的水上摩托車進行PK賽，選手兩兩較勁，速度快者晉級；另一種則是繞標賽，選手使用自備摩托車，一次5台繞行水面浮標，像極海上GO-KART一樣，氣氛緊張刺激。
一字排開的參賽選手中，24歲陳孟琪是唯一女性，她開朗的說，2年前就讀海洋科大因課程首次接觸水上摩托車因此愛上，平時都在高雄興達港練習，全台首次競賽說什麼都要來共襄盛舉，頂著巨浪、緊握握把的雙手顯得吃力，最後成績不盡理想，但她不因此灰心，強調本來就是學經驗。
許聖文說，雖然自己沒有下海競速，但在岸上協助賽事進行，仍然覺得感動，見證台灣水上摩托車發展歷史一刻，未來希望能成為常態性賽事。
(中時)
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