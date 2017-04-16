苗縣長女兒歸寧宴冠蓋雲集　小倆口慨捐百萬做公益

徐毓翎歸寧喜宴前，要長輩不能哭，自己進場時卻成淚人兒。（陳慶居攝）

國民黨主席洪秀柱（右起）專程到苗栗，為昔日隨扈愛將林鍚恩致賀。（陳慶居攝）

小倆口在歸寧婚宴，捐出百萬助弱勢做公益。（陳慶居攝）

兩人結晶「小恩」周歲，上演有趣的「抓周」戲碼，趣味橫生。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌小女兒徐毓翎出嫁，16日在三義西湖渡假村舉行歸寧喜宴，兒子正好滿周歲又懷個女兒，三喜臨門，黨、政、商各界冠蓋雲集。小倆口在雙方家長見證下，捐出百萬禮金幫助弱勢和動保團體，讓喜宴更添溫馨。

徐毓翎夫婿是擔任警職的林鍚恩，是國民黨主席洪秀柱在立院副院長任內的隨扈，竟不動聲色「拐走」徐耀昌前世情人，也成了喜宴上趣談。

徐耀昌與蔡麗卿伉儷爆料，2年多前他正要選縣長的關鍵時刻，毓翎與鍚恩熱戀論及婚嫁，只好先登記，後來又忙於縣政，直到今天才為小倆口舉行歸寧婚宴，「觀察」2年覺得女婿不錯，不僅有個惹人疼愛的孫子，現在又懷個孫女，所以對洪秀柱比較釋懷。

中午出席喜宴的有前縣長張秋華、傅學鵬，國民黨主席洪秀柱和親民黨主席宋楚瑜，立院副院長蔡其昌及立委、監委各級民代，陸續進入會場向新人致賀。

而林鍚恩與徐毓翎，感念徐耀昌接任縣長後忙於縣政建設，雙親又熱心公益，小倆口決定捐出100萬元禮金，幫助家扶中心等社福機構和關懷毛小孩的動保團體。徐毓翎進場時，原本哭得像淚人兒，捐贈儀式讓她相當開心，兒子的「抓周」趣味橫生，更是破涕為笑。

徐耀昌和蔡麗卿說，樂見孩子有這份心意，也是大人的期待，更希望藉此拋磚引玉，有更多熱心人士響應做公益。

(中時)