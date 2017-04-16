台中市偏鄉犬貓絕育 還有到府接送
「愛牠就不要拋棄牠！」為落實犬貓源頭管理，台中市府首創「駐點犬貓絕育活動」，16日在外埔區試辦，新增免費到府接送服務，一周來共結紮上百頭犬貓，有人用小貨車載來3隻中大型犬、有人一口氣送4隻貓動刀，偏鄉居民反應十分熱烈，希望致力降低「浪浪」數量。
台中市動保處長林儒良表示，針對無動物醫院之偏鄉，目前下鄉15區協助犬貓絕育，10日到外埔區農民研習中心試辦「駐點」服務，還有到府接送，為期一周，由中興大學獸醫師及台灣動物保護協進會志工進駐，上百頭犬貓已完成絕育，成效若良好將擴大至其他偏鄉。
今天適逢假日，居民帶著家中毛小孩前往結紮，黃姓婦人一口氣帶4隻貓，她說，家中還有2隻狗，6隻都是自己跑來的流浪犬貓，希望結紮後性情穩定討人喜歡；有人用小卡車載了3隻中大型犬過來；有人則是在毛小孩術後，像照顧孩子般的悉心呵護。
議員吳敏濟前往關切表示，市府每年投入2000多萬預算，希望透過絕育、植晶片及狂犬病疫苗「3合1」服務，建立有效管理制度，感謝區長卓義騰提供舒適的場所。動保處呼籲飼主「飼養不放養、終身不棄養。」透過生命間的互相尊重，打造人與動物和諧共處的友善動物城市。
台灣動物保護協進會侯媽媽說，協進會成立10年了，初期以收容為主，想說救一隻少一隻，但現實並不是如此，更多的流浪狗跑出來，後來投入絕育服務行列，深入偏鄉及山區，在服務同時也進行宣導正確飼養觀念，目前狗園收留800多隻流浪狗，也希望更多的善心人士伸援，讓她們有更多資源，去幫助這些待援的狗兒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。