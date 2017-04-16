台中市偏鄉犬貓絕育 還有到府接送

幫毛小孩剃毛準備結紮。（陳淑娥攝）

看到可愛模樣，愛牠就別拋棄牠。（陳淑娥攝）

居民帶毛小孩排隊等結紮。（陳淑娥攝）

居民用貨車一次載3隻。（陳淑娥攝）

必須接觸陌生狗時，先握拳試探友不友善，千萬別直接伸出手來摸。（陳淑娥攝）

「愛牠就不要拋棄牠！」為落實犬貓源頭管理，台中市府首創「駐點犬貓絕育活動」，16日在外埔區試辦，新增免費到府接送服務，一周來共結紮上百頭犬貓，有人用小貨車載來3隻中大型犬、有人一口氣送4隻貓動刀，偏鄉居民反應十分熱烈，希望致力降低「浪浪」數量。

台中市動保處長林儒良表示，針對無動物醫院之偏鄉，目前下鄉15區協助犬貓絕育，10日到外埔區農民研習中心試辦「駐點」服務，還有到府接送，為期一周，由中興大學獸醫師及台灣動物保護協進會志工進駐，上百頭犬貓已完成絕育，成效若良好將擴大至其他偏鄉。

今天適逢假日，居民帶著家中毛小孩前往結紮，黃姓婦人一口氣帶4隻貓，她說，家中還有2隻狗，6隻都是自己跑來的流浪犬貓，希望結紮後性情穩定討人喜歡；有人用小卡車載了3隻中大型犬過來；有人則是在毛小孩術後，像照顧孩子般的悉心呵護。

議員吳敏濟前往關切表示，市府每年投入2000多萬預算，希望透過絕育、植晶片及狂犬病疫苗「3合1」服務，建立有效管理制度，感謝區長卓義騰提供舒適的場所。動保處呼籲飼主「飼養不放養、終身不棄養。」透過生命間的互相尊重，打造人與動物和諧共處的友善動物城市。

台灣動物保護協進會侯媽媽說，協進會成立10年了，初期以收容為主，想說救一隻少一隻，但現實並不是如此，更多的流浪狗跑出來，後來投入絕育服務行列，深入偏鄉及山區，在服務同時也進行宣導正確飼養觀念，目前狗園收留800多隻流浪狗，也希望更多的善心人士伸援，讓她們有更多資源，去幫助這些待援的狗兒。

(中時)