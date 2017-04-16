面對黨內反洪聲浪　洪秀柱表示尊重

面對黨內不同聲音，國民黨主席洪秀柱表示尊重。（陳慶居攝）

國民黨主席洪秀柱照行程到苗栗三義出席昔日隨扈林鍚恩的喜宴，向以前立院同事徐耀昌夫婦致賀。（陳慶居攝）

面對國民黨內有中常委傳出「反洪」聲浪，甚至揚言如果洪秀柱連任，將棄選常委、不想跟她開會…，黨主席洪秀柱中午到苗栗三義出席喜宴時，她表示，「這沒甚麼，每個人意見不同，社會自有公評」，尊重大家的意見。

對於常委連署要求現任交出遴選大陸黨代表權力，讓新主席選，洪秀柱也表示，一切按照國民黨的制度進行，黨章怎麼會規定，黨內的制度是甚麼，就按照制度走。

(中時)