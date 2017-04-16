林心如曬與舒淇腳ㄚ照 慶生俠女「早日...」

林心如甜喊舒淇俠女，發文向好姊妹慶生。（圖／取材自林心如微博）

林心如與舒淇是演藝圈中出了名的好姊妹，不論是林心如結婚、生愛女「小天使」，舒淇都陪伴在閨蜜身邊，雙姝好感情不言而喻，而今（16日）是舒淇41歲生日，林心如分別在臉書、微博發文曬照祝賀，其中林心如在微博寫下「生日快樂哦 早日......」，發文也格外引發討論。

林心如微博全文。（圖／取材自林心如微博）

今（16日）是舒淇41歲生日，林心如特別在臉書和微博各自發文，向好姊妹祝賀，林心如先在臉書分享兩人隔著玻璃的同框照，並曬出雙姝腳ㄚ照，喊話舒淇「Love u」（愛妳），隨後在微博曬出姊妹倆出遊照，舒淇頭綁半丸子頭，她手拿刀、眼神犀利，化身俠女，林心如並寫下：「俠女姐姐～～生日快樂哦 早日...愛你呦」，並貼上多個掩嘴笑貼圖。

舒淇事後也曬出眨眼貼圖，留言回應林心如「愛妳喔」，沒有說明「早日...」是何事。而今天除了是舒淇生日，也是大陸女星徐靜蕾的43歲生日，舒淇一早就為徐靜蕾慶生「過去不能抹去 你是我的證據 祝妳生日快樂 順便祝我生日快樂」，同為壽星的徐靜蕾則回應「過去的哭哭笑笑成就了今天的美好，同喜之餘尤其感恩。特別愛妳and生日快樂我的小美妞兒咂！」

(中時電子報)