撞死海軍特種兵 美國「路怒」女遭判刑6年

據《新華社》報導，美國加利福尼亞州聖地牙哥市一家法院，日前針對一起「路怒症」致死案進行判決，肇事女司機達拉‧傑克遜被判刑6年。

事件發生於2015年5月，美國海軍特種兵扎克里‧布奧布將摩托車騎上聖地牙哥一條公路的快車道，和同時駛入該車道的轎車司機達拉‧傑克遜起了衝突。根據目擊者說法，布奧布對傑克遜做出不雅手勢，還踢了傑克遜的車門，在布奧布騎車離開後，傑克遜開車追趕，最後以每小時130公里左右的速度撞飛布奧布，並驅車將其輾過，布奧布經搶救後仍宣告不治。案發後，傑克遜雖承認錯誤，但辯稱非蓄意撞死布奧布，當初之所以追趕是為了索取理賠。此案經過兩年審理，法官判決達拉‧傑克遜6年刑期。

美國汽車協會交通安全基金會指出，從去年7月的報告可以看出，過去一年中，美國有80%的司機曾出現「路怒症」或類似行為，800萬名司機甚至有嚴重症狀。「路怒症」意指駕駛人帶著緊張、憤怒的情緒開車，這類情緒可能導致一些爭執，輕則言語口角，重則肢體衝突甚而危及生命，症狀有頻按喇叭、突然踩煞車或加速、任意變換車道等等。

該基金會進一步表示，美國因「路怒症」導致傷亡的案件，平均每年至少1200件，不良的駕駛習慣、惡劣的交通狀況和日常生活的壓力，皆可能使小糾紛演變為重大意外，不可不慎。

(中時電子報)