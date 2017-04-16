北韓情勢 學者：像古巴危機驚爆13天

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢今(16)日出席「和平中立與東亞變局」研討會，他受訪指出，現在南北韓問題，有點像1960年代的古巴問題的驚爆13天。

翁明賢指出，從4月12日算到4月25日，這段期間正好是北韓兩個非常重要的節日，一個是4月15日的太陽節，另一個是在4月25日的建軍85週年，所以，對南北韓衝突的議題還是要持續關注到4月底為止。

翁明賢說，美國川普會希望中國國家主席習近平把北韓的問題處理好，讓北韓在4月25日以前不致於進行第6次的核武測試，或是其他飛彈測試，證明中國還是有種控制北韓的力量。既然可以經外交談判處理問題，那麼未來涉及兩岸問題、一中政策問題，川普是不是會因為這樣而與習近平有所進一步交易？

美國不只在敘利亞攻擊，也在阿富汗丟炸彈，又在北韓布重兵，還派兵到索馬利亞，川普會思考美中有哪些籌碼可以運用，在這當中，東海釣魚台的問題，以及未來美國對台軍售會不會受到牽連影響，都要注意。

(中時)