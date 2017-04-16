內灣知名景點廚房起火 幸無人受傷受困

內灣愛情故事館廚房起火，幸無人受困受傷。（莊旻靜翻攝）

內灣愛情故事館廚房起火，幸無人受困受傷。（莊旻靜翻攝）

內灣愛情故事館廚房起火，幸無人受困受傷。（莊旻靜翻攝）

位在新竹縣橫山鄉的內灣愛情故事館，今（16）日中午傳出火警，廚房起火燃燒約60平方公尺，報案人在12點54分報案，警消13點17分已控制火勢，幸未造成人員傷亡。

內灣愛情故事館位在著名的內灣風景區內，鄰近攀龍吊橋，假日遊客者眾。新竹縣消防局在14點19分結束處理殘火，業者損失約30萬元，幸無人受傷受困。

(中時)