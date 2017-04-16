重機拉轉鑽匝道超車 駕駛嚇出冷汗
新竹陳姓男子爆料，15日上午他開車行經台68快速道路溪埔路匝道時，後方突然傳來震耳拉轉速聲浪，隨即1台重型機車高速從右側狹小路縫衝出，且連超2台車，讓駕駛嚇出一身冷汗。
陳男表示，快速道路匝道因路段彎曲，車輛均減速行駛，該重機疑因耐不住性子，竟從狹窄車縫超車，之後每遇路口紅燈，又停在道路最前方的機車停等區，令人看了傻眼。
他質疑，政府開放快速道路路權給重機騎士，但該名騎士卻將交通規則視為無物，想鑽就鑽、想超就超，難怪政府不開放高速公路給重機上路。
新竹市警局交通隊表示，快速道路匝道為單一車道，禁止超車，紅、黃牌重機比照小汽車，適用其行駛及處罰規定，可依《道路交通管理處罰條例》第33條第7款：汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。
(中時)
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