陳冠宇本季一軍首秀 送4K飆速145公里
效力羅德的左投陳冠宇日前甫升上一軍，16日隨即在對戰西武的比賽中繼登板，一上場就飆出此役最快的145公里速球，連飆2K，連前3打席都敲出安打的西武洋將米吉亞(Ernesto Mejia)，也遭到陳冠宇三振，最後陳冠宇投2局沒被擊出任何安打、飆3K，完美演出6上6下後退場。
此役羅德推出唐川侑己先發，但連吞2敗的他仍沒能找回狀態，僅投2.2局就遭西武打線重擊；包括山川穗高的2分炮在內，共挨了8支安打丟掉5分。在他退場後，接手的大嶺祐太同樣沒能壓制西武打線，撐2.1局失1分後，6上伊東勤決定由陳冠宇接替上陣。
陳冠宇上場延續在二軍的好手感，上場面對連三打席敲安的米吉亞，第1球就飆出此役最快的145公里速球，靠著跟滑球交互運用，讓米吉亞領到老K；接著面對木村文紀再接再厲，又只用4球就飆出三振；投出信心的陳冠宇，最後再6球鎖住此役山川的強棒，安全下莊。
7上陳冠宇登板續投，先解決首棒打者後，面對西武捕手炭谷銀仁朗就沒那麼好過；迅速用4球搶到兩好球後，炭谷卻一路跟陳冠宇纏鬥到滿球數，此時陳冠宇突改變此役多以速球決勝策略，用滑球讓他揮空領K。接著對秋山翔吾，陳冠宇雖投得辛苦，不過在秋山連打4界外後，最後同樣用滑球讓他打出滾地球出局。
總計陳冠宇此役投2局面對6名打者，用了39球，沒被打出任何安打、飆出4K、無失分，退場時球隊以0比6落後給西武。
(中時電子報)
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