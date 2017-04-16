八田與一銅像遭斷頭 賴清德：5月8日前修復完成

八田與一銅像屹立烏山頭園區數十年，今早遭斷頭。（曹婷婷攝）

今早傳出烏山頭水庫園區的八田與一銅像遭斷頭，台南市長賴清德除於第一時間指示市府警察局成立專案小組，全力積極偵辦，同時，因5月8日將舉辦追思紀念活動，也請嘉南農田水利會完成銅像修復，以利追思活動順利進行。

市府表示，八田與一銅像是由當初興建嘉南大圳的舊部屬提議製作，委託日本金澤市雕刻家「都賀田勇馬」所雕塑，1931年運扺台灣，銅像後方為八田與一伉儷長眠於烏山頭的墓地。

5月8日是八田與一的忌日，為紀念八田與一建設嘉南大圳及烏山頭水庫，讓原本貧瘠的嘉南平原，成為台灣西部的大穀倉，嘉南農田水利會每年在5月8日皆會舉辦八田與一追思紀念活動，以追思八田與一對於台灣的貢獻。

往年台灣、日本皆有許多官方、民間團體踴躍至園區參與追思儀式。

市府表示，除了警方成立專案小組積極偵辦破案之外，賴清德也請加農田水利會於5月8日八田與一追思紀念活動前，將銅像專業修復，恢復銅像完整樣貌，以利追思活動順利進行。

(中時)