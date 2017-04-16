雷神索爾來了？ 鐵路高架閃電巨響擾民
莫非是「雷神索爾」來了？！台中鐵路高架化後，住在南區文林街一帶的民眾反應，列車經過時有巨大聲響，現在又有如爆炸般的刺眼閃光，生活每天像是電影場景般，令他們感到非常痛苦。立法委員黃國書上午會同台鐵人員現場了解，台鐵允諾下月底前完成改善。
游姓民眾表示，住家緊鄰台中鐵路高架化工程，自從去年11月鐵路高架化後，不分白天晚上，家中不時會聽到巨大電流聲，到了晚上因少了光害，突然發出的閃光像閃電般劃亮夜空，她年幼孫子常常嚇哭，家人也曾在半夜驚醒，全家人都睡不好。
游姓民眾說，後來向台鐵局反映後，雖有派人來維修，但情況沒有改善反而更嚴重，不定時會有類似爆炸的巨大聲響，就像媽祖遶境放鞭炮般，還伴隨紅色火光，常嚇壞附近鄰居，半夜衝出家門查看，還有人嚇得打119叫消防車。
黃國書今天上午邀集台鐵人員前往現場會勘，他說，出現狀況的是中性區間分相設備，此裝置位於鐵路沿線的兩座變電站之間，作用為提供兩變電站有效供電距離之邊界緩衝帶，其範圍內的電車線裝置無帶電，火車駕駛員在列車通過前後必須以降下和升起集電弓裝置的方式切換電流開關。
台鐵彰化電力段長陳德卿表示，會發生這種狀況是因為操作人員未斷電就開關集電弓裝置，導致電弧產生並有閃光及聲響，由於負責電力開關的是台鐵局台北人員，會要求照程序來操作，不能在通電過程中就開關集電弓裝置，最遲會在五月底前完成改善作業。
黃國書指出，台中鐵路高架化通車化，目前相關設備已由鐵工局交由台鐵局操作，但尚未完成點交，兩個單位應該保持良好的溝通及合作，一起解決此問題。
(中時)
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