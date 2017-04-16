林佳龍率市府團隊 體驗新田登山步道

台中市長林佳龍率市府團隊爬新田登山步道。（陳淑娥攝）

市長林佳龍、市議員張雅旻、蕭隆澤、農業局長王俊雄、觀旅局副局長陳育正等視察第三步道。（陳淑娥攝）

潭子區新田登山步道開發距今已23年，吸引許多民眾前往爬山，第三步道改善工程去年底甫完工，台中市長林佳龍16日率市府團隊前往視察，強調百里登山步道，預計2020年底打造完成。

林佳龍一早與市議員張雅旻、蕭隆澤、農業局長王俊雄、觀旅局副局長陳育正等，由第三步道上山後，再銜接第二步道下山，沿路上與巧遇的民眾熱情打招呼，並在觀景台駐足欣賞山色風光。

林佳龍表示，市府全面檢視台中37條、約75公里登山步道安全性，除持續維護主管登山步道外，將再增加34.8公里、兼具景觀、生態、人文與安全的登山步道，期盼帶動觀光遊憩產業，提供市民安全登山健行及生態觀景的旅遊環境，打造百里登山步道，預計2020年底前完成。

新田登山步道開發歷史已有23年左右，步道沿線景緻優美，登山人士眾多，市府於2015及2016年各編列1000萬元修繕損壞步道，其中，第三步道修繕工程已於去年11月30日完工，主要改善包括新建休憩平台、繩索欄桿、粗木屑步道、出入口解說牌、木棧道及原木框格階梯等。

觀旅局表示，新田登山步道是全國知名登山步道之一，步道最高點旁的聚興山也被列入台灣小百岳，為中部地區開發歷史較久、狀況甚佳的登山步道。

(中時)