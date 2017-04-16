撇人頭入歪風 郝龍斌：黨員要憑意志投票
國民黨主席參選人郝龍斌今(16)日在競選總部主委胡志強陪同下，上午前往台中市南屯區中台社區舉辦黨員座談暨連署活動，針對日前另一參選人詹啟賢爆料賄選拉人頭入黨問題嚴重，郝龍斌強調，要國民黨重新站起，必須撇除以往歪風，黨員憑自己的意志投下神聖一票，做一個非人頭黨員。
郝龍斌指出，如果請吃飯這件事對選舉有效，國民黨就不會失去政權，他認為國民黨對外說改革，黨主席選舉倘若還出現買票、請客吃飯、拉人頭入黨等，等於無救，相信現代的人民不會以這樣的方式來選舉。
座談會上，有黨員向郝龍斌提出建言，其中，中台社區發展協會理事長施議閎更指出，國民黨長期以來缺乏年輕黨員，僅以一個區為單位，建議應深耕地方、拉攏年輕人，不要讓黨員覺得與黨之間距離且陌生，應以里為中心培養優秀青年。
郝龍斌對此表示，國民黨有年輕人參與才能創造改變，他每週固定時間與年輕人溝通交流，聽取年輕人想法，將選舉補助款的一成，專款專用於協助年輕人，議員連任3屆直接選立委，立委連任3屆就當不分區立委，而不分區立委除了必須在媒體上捍衛國民黨，還要確保其負責的區域立委當選，負起完全成敗責任。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。