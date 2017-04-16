撇人頭入歪風 郝龍斌：黨員要憑意志投票

國民黨主席參選人郝龍斌在競選總部主委胡志強陪同下，今天上午前往中台社區爭取支持，受到民眾歡迎。（張妍溱攝）

國民黨主席參選人郝龍斌今(16)日在競選總部主委胡志強陪同下，上午前往台中市南屯區中台社區舉辦黨員座談暨連署活動，針對日前另一參選人詹啟賢爆料賄選拉人頭入黨問題嚴重，郝龍斌強調，要國民黨重新站起，必須撇除以往歪風，黨員憑自己的意志投下神聖一票，做一個非人頭黨員。

郝龍斌指出，如果請吃飯這件事對選舉有效，國民黨就不會失去政權，他認為國民黨對外說改革，黨主席選舉倘若還出現買票、請客吃飯、拉人頭入黨等，等於無救，相信現代的人民不會以這樣的方式來選舉。

座談會上，有黨員向郝龍斌提出建言，其中，中台社區發展協會理事長施議閎更指出，國民黨長期以來缺乏年輕黨員，僅以一個區為單位，建議應深耕地方、拉攏年輕人，不要讓黨員覺得與黨之間距離且陌生，應以里為中心培養優秀青年。

郝龍斌對此表示，國民黨有年輕人參與才能創造改變，他每週固定時間與年輕人溝通交流，聽取年輕人想法，將選舉補助款的一成，專款專用於協助年輕人，議員連任3屆直接選立委，立委連任3屆就當不分區立委，而不分區立委除了必須在媒體上捍衛國民黨，還要確保其負責的區域立委當選，負起完全成敗責任。

(中時)