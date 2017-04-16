經典賽國手江少慶 7局失1分美職本季首勝到手

江少慶優質先發奪本季首勝。

中華隊3月經典賽唯一徵召到的旅美投手江少慶，16日對小熊高階1A先發投出本季代表作，主投7局只被擊出4支安打，送出4次三振，失1分，無責失，率印地安人高階1A以5比3勝獲，個人也拿下本季首勝。

江少慶經典賽荷蘭隊之戰先發主投4.1局失1分，表現一鳴驚人，本季從小聯盟出發，首戰主投5.1局失3分責失2分，最終未獲隊友火力支援吞敗投；16日第2場先發於2局下2出局後，被擊出2支安打，加上守備失誤與自己牽制失誤，丟掉此役唯一的1分。

他這場比賽共用83球，60個好球當中有12個是滾地球出局，有「王建民滾地球王子」特色。

(中時電子報)