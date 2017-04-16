歷時六年多 基隆西岸高架道路今通車
民眾引頸期盼的基隆港西岸高架道路於16日下午2時開始通車，以後可直接上港西高架銜接國道一號，比原先從基隆港西岸到國一節省10分鐘，也分散市區車流。
歷時六年多，耗資5億7千萬元的港西高架正式通車，市府16日上午10時在中山一路端舉行通車典禮，市長林右昌邀集議長宋瑋莉、立委蔡適應、交通部航港局、本市議員、里長及居民一同參與通車典禮。
港西高架橋位在基隆港西側的南北向主要道路上，從市區中山一路火車站北站旁上高架，就可銜接國道一號起點，全長約965公尺，採雙向單車道配置，並禁止大貨車及聯結車通行。
市長林右昌表示，港西高架橋通車後，將改善基隆市港區西側中山一、二路長期交通壅塞情況，還配合基隆市環港核心商業區都市更新計畫，提供高速公路與西岸地區的聯絡孔道。
林右昌談到，隨著港西高架橋通車，徹底改造市中心交通，配合港務分公司在西岸四到六號碼頭招商投資興建會展與智慧旅運大樓，未來帶來新興產業，結合西二西三倉庫推展的文創產業與郵輪觀光，這對港公司日後在西岸投資招商帶來振奮作用。
林右昌還說，中山一、二路拓寬工程總經費達14億2千多萬元，現已完成海線二、三工區切換，會再盡快完成山線改建工程，希望在最短的時間內積極趕工，早日讓整條中山一、二路拓寬工程提前完工，
基隆市土木科長何忠倫表示，起初從國道一號到基隆港西岸的車輛，需經過孝二路、31號橋，或經成功陸橋到成功一路才能抵達。現在西岸高架道路開通後，可以直接從國道一號接西岸高架道路下中山一路，快速抵達基隆港西岸，比原先節省了10分鐘左右。
(中時)
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