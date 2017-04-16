西點軍校生訪慈濟 見「竹筒歲月」發願助人
美國西點軍校中文系學生，4月14日前往美國紐約慈濟會所參觀，除了體驗東方禪風的靜思茶會，也透過慈濟志工的導覽、影片觀賞，了解慈濟志工在美國及全球各地的投入。
學生Thomas Koizumi說：「慈悲是非常重要的，而不管對你自己或對其他人，擁有善念就有幸福，很高興看到有這樣一個組織，為整個世界帶來幸福。我也想成為參與的一份子。」
當得知原來每天點滴付出也可以幫助需要的人，學生也響應慈濟竹筒歲月，更有學生希望自己也能投入志工服務行列。
西點軍校中文系教師趙芳藝，去年參觀慈濟紐約分會25周年志業展，讚嘆慈濟在全球所做的付出，為幫助學生親身體驗華人文化，並感受美善的氛圍，因此帶著學生再度造訪。
學生Tina Le表示，自己來自聖荷西，2月底聖荷西遭逢百年來最嚴重的水患，許多人的家全毀，他很感恩慈濟志工對他的家鄉，以及整個世界所做的一切，尤其是幫助敘利亞難民。
參訪結束後，每位師生都領取了一個竹筒，學生Christian Banks表示，對於其他國家有人遭受著困苦感到不捨，自己也想付出一點。每天存錢並不困難，決定回家後也要響應「竹筒歲月」，存滿後再把竹筒帶回慈濟，幫助其他國家的人。
慈濟基金會指出，慈濟每次投入社區關懷、聞聲救苦，示現對眾生付出愛與關懷，每個人都是一顆小米粒，藏著無限可能，平安時要互愛、災難來時要互助，用愛，點燃「善的心燈」，就能同心同力不孤單，善念一啟動，善心就化為行動。
(中時)
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