白百何出軌5天終發聲 「家事留給自己處理」
大陸女星白百何被拍到和小模張愛朋在泰國調情，陷出軌疑雲，事發5天後，老公陳羽凡在微博自爆早在2年前就離婚，而白百合也終於打破沉默，發聲明道歉「出於對孩子成長的考慮，我們沒有對外公布一些事實」。
白百何接著老公陳羽凡發布離婚聲明後，也終於出面回應，表示會隱瞞離婚，都是為了孩子，「婚姻是2個家庭的事情，出於對孩子成長的考慮，為了給元寶的童年一個完整的家庭，我們沒有對外公布這一事實。」
她也為多日來因為這件事受到影響的陳羽凡道歉，也向彼此的爸媽及9歲兒子元寶說對不起，強調「在孩子面前我們永遠是一家人」， 盼外界給予她一點時間和空間，把家事留給他們自己處理。
白百何與和陳羽凡2006年合作電視劇《與青春有關的日子》相識相戀，並在同年步入婚姻，婚後育有9歲兒子，步入婚姻後，以電視劇《家的N次方》、電影《失戀33天》讓她事業再攀高峰，嘗到走紅滋味。儘管兩人不時被爆出離婚消息，但小倆口感情依舊堅定，如今夫妻情斷讓外界不勝唏噓。
白百何微博全文：
感謝所有關心和愛護我們的人，讓你們擔心了。
對這件事情給羽凡造成的影響感到抱歉，對元寶和四位爸爸媽媽感到抱歉。在孩子面前我們永遠是一家人。希望大家給我們一點時間和空間，把我們的家事留給我們自己處理。
婚姻是兩個家庭的事情，出於對孩子成長的考慮，為了給元寶的童年一個完整的家庭，我們沒有對外公布這一事實。為此給大家帶來所有的麻煩，向大家誠摯道歉。
(中時電子報)
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