壓力大夜夜磨牙 女主管嘴巴張不開
台中市45歲陳姓女主管，因工作壓力大，長期出現夜間睡覺時磨牙的現象。日前，她突然發現嘴巴張不開，吃飯、說話都受影響。中港澄清醫院指出，陳女因長期磨牙導致顳顎關節軟骨關節盤位移，幸經量「齒」打造咬合板做矯正治療後，終於恢復正常生活。
陳女告訴醫師，因從事業務相關工作，長期受工作壓力影響，半年多年開始出現夜夜磨牙的情況，因磨牙時發出尖銳的聲音，連丈夫睡眠都受到影響。數月前突然感覺下巴的關節卡得緊緊的、想張開口都很困難，嚇得立即到牙科求診。
中港澄清醫院牙科主任黃彥彰指出，經X光檢查，陳女顳顎關節的軟骨關節盤已向前移位，才無法正常運作、像是被卡住一般，此因夜間磨牙產生的力量無法控制，造成顳顎關節腔紊亂，若沒有進行矯正治療，無法自行復位。
陳女每晚在上齒列戴上咬合板進行矯治，使她的咀嚼肌群放鬆、降低顳顎關節壓力，經2個月治療，張嘴寬度獲得改善，磨牙強況也減少了。黃彥彰說，顳顎關節症候群好發於生活緊張、壓力大的現代人，初期患者在張口時會有「喀喀」的聲音，也會導致耳朵閉塞感、頭痛或脖子、肩膀疼痛。
(中時)
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