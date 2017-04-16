試射導彈失敗很遜？陸軍事專家：是金正恩大智慧
情勢緊繃的朝鮮半島，隨著北韓今（16）日試射導彈，離戰爭的距離似乎又更近了一些；僅管此次試射失敗，讓北韓遭受某些人士嘲諷，但中國大陸軍事專家羅富強認為，這其實展現出了金正恩的大智慧。
羅富強表示，美國近來先後轟炸敘利亞、阿富汗，在金正恩看來是種警告，偏偏15日又是北韓太陽節，按照慣例，通常都得發射導彈、進行核爆來展現國威，但美國的種種作為，讓金正恩不得不仔細思考究竟要不要這樣做。
「試射是真的，失敗是故意的。」就羅富強的判斷，如果北韓真進行核爆，美國對其攻擊就勢在必行，而試射導彈雖然遭美國打擊的可能性稍小了些，仍有極大風險，可如果兩者都不做，又會讓國際上認為北韓怕了，因此金正恩選擇試射導彈，代表自己沒在怕，但透過試射失敗的策略，讓美軍不至於發動進攻。
另外，羅富強還提到，北韓這次大舉邀請外媒採訪太陽節，同樣展現出金正恩的政治智慧，因為這些記者猶如「人肉盾牌」，讓美國不敢在太陽節期間進行「斬首行動」；再來，北韓還能藉由這些外媒的鏡頭告訴全世界，他們除了有高度發展，更擁有強大的軍事力量，令其他國家不敢輕舉妄動。
(中時電子報)
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