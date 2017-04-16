網咖老闆破壞電表 4年偷百萬營業用電

新竹市某網咖顏姓業者為節省用電開支，竟委託他人以膠帶封住電表電線，造成計量失準，4年來共偷用100餘萬元電費，被查獲後才答應全額賠償，新竹地院法官依違反《電業法》判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

網咖因大量電腦24小時開機，用電量自然不低，電費開銷成為主要成本之一，導致業者將歪腦筋動在電表上，但抄表人員4年來竟渾然不知，反而啟人疑竇。

對此，台電知情人員表示，抄表業務多由外包廠商負責，但市區動輒數十萬戶的大量抄表作業，不排除是抄表員沒注意到用電量異常的可能。

判決指出，顏男2013年5月間透過網咖店長委託特定對象，將電表封印鎖破壞，並以膠帶封住S相二次側電線、T相二次側電線，直到2016年9月才被台電稽查人員發現，會同警方勘查後查出顏男竊電犯行。

案情曝光後，台電結算4年間遭竊取電量，計價共高達100萬餘元，顏自認理虧，經協調後同意以分期方式繳納付清。

簡易庭法官審理時，顏男坦承犯行，並同意賠償台電損失，法官審酌他已與台電達成民事和解，因此予以緩刑輕判。

(中時)