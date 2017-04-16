土耳其開始公投 將決定艾爾多安是否能獨攬大權
土耳其今天舉行憲法改革公投，結果將改變現有政府結構，並且決定是否進一步擴大總統的權力，現任領導人艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)將有望成為自土耳其開國以來，權力最大的總統。
根據法新社(AFP)報導，這場改革憲法的公投若通過，總理辦公室將會被廢除，所有政府行政權力將全都集中在總統身上，艾爾多安將能夠直接指派部長，而且他還可再尋求連任2次，土耳其總統1任任期是5年。CNN指出，這也使得總統可加入黨派、指派最高法院中13位高級法官中的5位，總統也將有權頒行法令。
這場公投也會影響歐盟，土耳其雖然一直想要加入但艾爾多安先前表示，公投一旦通過後將簽署任何法案來恢復死刑，土耳其將因此喪失加入歐盟的機會。西方國家的盟友對公投結果的態度也非常重要，去年7月土耳其發生政變時，艾爾多安就指控西方盟友國家沒有表現出足夠的團結力。
反對黨已經公然表態這場公投不公平，提倡支持的海報貼滿大街小巷，而反對的聲音幾乎從媒體報導上絕跡。支持改革政府結構者認為，這對土耳其現代化是相當重要的一步，但反對者擔心這會使得艾爾多安成為獨裁者。
在2014年成為總統前，艾爾多安當了約10年的總理，但上任後他將原本這個象徵性的職位轉變成一個具有強大權力的。去年7月政變失敗後，艾爾多安對反對派執行嚴格掃蕩，逮捕了4.7多萬名反對者、學術界人員、記者、軍官和公務員等，引發國際譴責。
(中時電子報)
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