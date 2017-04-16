中市建經協會推零垃圾觀念 引建築革命風潮

逢甲建築專業學院院長黎淑婷（右三）在台中建築經營協會大師講座分享「搖籃到搖籃」的議題。（盧金足攝）

逢甲建築專業學院院長黎淑婷（右）推動對環境友善，實踐「共好」觀念，台中建築經營協會理事長許枝旺表示，正在全球發酵的「零垃圾概念」值得建築業者重新思考。（盧金足攝）

「終身建築不只是技術、趨勢，而是時代已走到這裡了，能不能跟得上！」逢甲建築專業學院院長黎淑婷在台中建築經營協會大師講座表示，這其中包括建築、經濟與環保等思維，實踐「共好」的觀念，宣導變成鼓勵，透過政策讓綠化建築更美好；台中建築經營協會理事長許枝旺也強調，正在全球發酵的「零垃圾概念」值得建築業者重新思考。

台中建築經營協會邀請逢甲建築專業學院院長黎淑婷分享「搖籃到搖籃」的最新觀念，分別從「經營管理」、「趨勢走向」、「創新的思維」三大面向深入探討，從固有的方式翻轉至其他發展的可能性。

黎淑婷說，現在大家耳熟能詳的「樂活」，在多年前台灣還不普遍認識這種生活態度，現在每個人都想變成樂活的一份子，「樂活」不只是生活內涵方式，其實，也帶動驚人的經濟力與蓬勃的消費市場。

「您樂活了嗎？」黎淑婷表示，有人從吃有機食物作為樂活門檻，有人減少開車減碳，騎腳踏車運動或通勤，有人投入健康休閒運動，這些背後的商機，從農業到腳踏車製造商，都分享樂活的大餅，樂活也是商業賺錢的經濟版圖之一。

她舉手機為例，從單純的打接電話功能，到現在擴大成猶如一部掌上型電腦，可以看電影、聽音樂，還能收發電子郵件，時代往前走，大家除了固守本位，還要有創新思維，產業要也要投入推動對環境友善，經濟循環，資源回收，減少地球負擔。

許枝旺認為，在產業的發展中，如何達到自然與人文共榮的目標，正在全球發酵「零垃圾觀念」，值得建築業者重新思考，運用這樣的觀念，企業夥伴又該如何找尋答案，這是最值得思考與無可避免的問題，希望台中建築界能成為台灣第一個落實「搖籃到搖籃」的產業。

黎淑婷表示，宣導「搖籃到搖籃」的觀念，探索在固守本位的同時，如何以最友善、最無負擔的方式，達到對環境無傷害的觀念，讓大家在提供更好的居住品質時，也能兼顧環保議題。

(中時)