中市建經協會推零垃圾觀念 引建築革命風潮
「終身建築不只是技術、趨勢，而是時代已走到這裡了，能不能跟得上！」逢甲建築專業學院院長黎淑婷在台中建築經營協會大師講座表示，這其中包括建築、經濟與環保等思維，實踐「共好」的觀念，宣導變成鼓勵，透過政策讓綠化建築更美好；台中建築經營協會理事長許枝旺也強調，正在全球發酵的「零垃圾概念」值得建築業者重新思考。
台中建築經營協會邀請逢甲建築專業學院院長黎淑婷分享「搖籃到搖籃」的最新觀念，分別從「經營管理」、「趨勢走向」、「創新的思維」三大面向深入探討，從固有的方式翻轉至其他發展的可能性。
黎淑婷說，現在大家耳熟能詳的「樂活」，在多年前台灣還不普遍認識這種生活態度，現在每個人都想變成樂活的一份子，「樂活」不只是生活內涵方式，其實，也帶動驚人的經濟力與蓬勃的消費市場。
「您樂活了嗎？」黎淑婷表示，有人從吃有機食物作為樂活門檻，有人減少開車減碳，騎腳踏車運動或通勤，有人投入健康休閒運動，這些背後的商機，從農業到腳踏車製造商，都分享樂活的大餅，樂活也是商業賺錢的經濟版圖之一。
她舉手機為例，從單純的打接電話功能，到現在擴大成猶如一部掌上型電腦，可以看電影、聽音樂，還能收發電子郵件，時代往前走，大家除了固守本位，還要有創新思維，產業要也要投入推動對環境友善，經濟循環，資源回收，減少地球負擔。
許枝旺認為，在產業的發展中，如何達到自然與人文共榮的目標，正在全球發酵「零垃圾觀念」，值得建築業者重新思考，運用這樣的觀念，企業夥伴又該如何找尋答案，這是最值得思考與無可避免的問題，希望台中建築界能成為台灣第一個落實「搖籃到搖籃」的產業。
黎淑婷表示，宣導「搖籃到搖籃」的觀念，探索在固守本位的同時，如何以最友善、最無負擔的方式，達到對環境無傷害的觀念，讓大家在提供更好的居住品質時，也能兼顧環保議題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。