高雄》台船工安意外2死 勒令停工並罰款

台船公司昨（15）日發生工安意外造成2名工人被燒死，高雄市勞工局勞檢處初步認定是電焊作業2次側漏電引起，除勒令停工外，並要求船艙使用的交流電焊機暫停使用，全面檢修；而台船未確實做好承攬管理，依職業安全衛生法裁處6萬元，承攬商設備不良，依職業安全衛生法裁處3萬元。

勞檢處要求台船，在船艙使用的交流電焊機確認無漏電危險之虞，報勞檢處同意後，始得使用。

高市勞檢處於昨晚7點多，獲報台船一艘自建載重船補銲工程發生工安意外，派員趕赴現場檢查，發現外包工程林姓工人（46歲）及盧姓工人（42歲）死在船艙內，兩人都被燒焦。

勞動檢查至今天凌晨一點，初步研判，應是工人在電銲時電銲機漏電，工人觸電後身體直接著火，已令現場停工。

(中時)