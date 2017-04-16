天氣炎熱 桃衛局呼籲防屈公病
清明節一過天氣開始轉熱，桃園市政府衛生局呼籲民眾避免堆放積水容器在家中，以免招來蚊蟲而感染登革熱。衛生局專委林國甯表示，屈公病的症狀和登革熱很類似，是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，主要是透過埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，染病者會有倦怠感、關節痛、發燒、出疹、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉痠痛等症狀。
林國甯指出，屈公病雖屬東南亞國家流行性疾病，桃園目前也沒有發生病例，但外縣市卻傳出遊訪東南亞的歸國旅客染病，他強調，到疫區時盡量要選擇有紗窗或空調的旅館，若國人到東南亞國家歸國後出現發燒、肌肉痠痛、出疹等症狀，要盡快到診所就醫確診。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。