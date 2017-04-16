天氣炎熱 桃衛局呼籲防屈公病

清明節一過天氣開始轉熱，桃園市政府衛生局呼籲民眾避免堆放積水容器在家中，以免招來蚊蟲而感染登革熱。衛生局專委林國甯表示，屈公病的症狀和登革熱很類似，是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，主要是透過埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，染病者會有倦怠感、關節痛、發燒、出疹、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉痠痛等症狀。

林國甯指出，屈公病雖屬東南亞國家流行性疾病，桃園目前也沒有發生病例，但外縣市卻傳出遊訪東南亞的歸國旅客染病，他強調，到疫區時盡量要選擇有紗窗或空調的旅館，若國人到東南亞國家歸國後出現發燒、肌肉痠痛、出疹等症狀，要盡快到診所就醫確診。

(中時)