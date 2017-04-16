日本家電代購賣方 只收錢不出貨全台騙32人

曾嫌用來取信被害人的日本品牌吹風機照片。(胡欣男翻攝)

曾嫌網路刊登的日本電鍋照片。(胡欣男翻攝)

曾嫌與被害人的對話。(胡欣男翻攝)

近期陸續接獲民眾報案，有不明人士利用知名批踢踢網站、露天拍賣與臉書等社群平台，刊登販售代購日本名牌家電廣告，不少被害人看準貨品價格便宜，匯款後對方均未出貨，刑事局偵查第九大隊日前循線逮捕30歲曾姓女子，估計全台至少32受害，財損26萬多。

刑事局專責科技犯罪偵查的偵九大隊報請台南地檢署偵辦，日前循線找到這名刊登詐騙代購家電的30曾姓女子住處並搜索，查扣存摺13本、提款卡4張、犯案用電腦及手機等贓證物，依詐欺罪送辦。

警方調查，曾嫌以低於台灣代理商價格，販售日本國際牌吹風機、象印牌IH電子鍋、北歐的Dyson V8吸塵器、甚至最新的Mac Pro Touch Bar筆電，因上述商品質量佳，台灣購買價格高出日本太多，不少消費者想用划算價格購物，紛紛下訂匯款，豈料被騙。

曾女供稱，之前確實常飛日本代購電鍋、吸塵器、吹風機，賺取價差，也在消費者間累積不錯評價。但後來生意愈做愈大，日幣匯率又不穩定，週轉不過來，開始收錢不出貨，惡性循環欠一堆債。警政署165反詐騙專線。

(中時)