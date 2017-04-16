日本家電代購賣方 只收錢不出貨全台騙32人
近期陸續接獲民眾報案，有不明人士利用知名批踢踢網站、露天拍賣與臉書等社群平台，刊登販售代購日本名牌家電廣告，不少被害人看準貨品價格便宜，匯款後對方均未出貨，刑事局偵查第九大隊日前循線逮捕30歲曾姓女子，估計全台至少32受害，財損26萬多。
刑事局專責科技犯罪偵查的偵九大隊報請台南地檢署偵辦，日前循線找到這名刊登詐騙代購家電的30曾姓女子住處並搜索，查扣存摺13本、提款卡4張、犯案用電腦及手機等贓證物，依詐欺罪送辦。
警方調查，曾嫌以低於台灣代理商價格，販售日本國際牌吹風機、象印牌IH電子鍋、北歐的Dyson V8吸塵器、甚至最新的Mac Pro Touch Bar筆電，因上述商品質量佳，台灣購買價格高出日本太多，不少消費者想用划算價格購物，紛紛下訂匯款，豈料被騙。
曾女供稱，之前確實常飛日本代購電鍋、吸塵器、吹風機，賺取價差，也在消費者間累積不錯評價。但後來生意愈做愈大，日幣匯率又不穩定，週轉不過來，開始收錢不出貨，惡性循環欠一堆債。警政署165反詐騙專線。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。