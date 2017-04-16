距離電腦70公分 醫師教你抗藍光
3C產品所發出的藍光會對眼睛造成傷害，敏盛醫院眼科主任賴威廷提醒，用電腦時有幾個原則可以掌握，幫助眼睛減少吸收藍光，其中與螢幕距離70公分，可有效降低螢幕發送出的藍光進入眼睛的量，降低對眼睛的傷害，民眾也可以把螢幕的亮度調低、對比調大，「可以不讓眼睛受到太大刺激，且看起來會比較不吃力」，電腦頂端高度則要稍微低於視線，讓螢幕中心約在視線下20度的地方。
賴威廷也提醒，除了使用抗藍光眼鏡外，若是因為白內障等眼疾要進行水晶體更換的民眾，可在選擇水晶體時，選擇有抗藍光的水晶體，「很少人知道，但抗藍光水晶體已經問世10多年，遠超過抗藍光眼鏡」，盡量在生活中的細節做到預防，才不會讓眼睛提早老化。
(中時)
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