《聖物廕福興》書籍出版 發揚台中大里人文
台中市大里區福興宮有200多年歷史的「湄洲軟身二媽」神像，經文化部核定為全台第一件「重要古物」，另廟內還珍藏有7件「一般古物」，彌足難得。為讓民眾更了解這些古物，福興宮結合媽祖信仰與歷史文化，出版《聖物廕福興》書籍，16日在市長林佳龍見證下對外發表。
拿起經學者考證、撰寫的《聖物廕福興》書籍，林佳龍表示，台中市是媽祖文化最興盛的地方，市府每年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，更透過文史工作者編撰《台中媽祖蔭台灣》，收錄12座宮廟的媽祖故事，與福興宮出書的意涵相輝映。
市議員、大里杙福興宮董事長張滄沂指出，這本書收納福興宮珍藏的軟身二媽神像等珍貴古物，更將媽祖信仰結合大里的歷史、文化，盼藉此讓大眾更了解大里杙，凝聚地方認同。
《聖物廕福興》運用清代至日治時代的文獻史料、地圖資訊與老照片，對比台灣其他宮廟相似文物風格特點，集結文史、社群、科學等面向著作而成，書中更提及軟身神像的特色、二媽臉部未修復的特殊情況。廟方強調，主因多次擲茭徵詢、盼修復臉部剝落處，卻都未獲同意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。