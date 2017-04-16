《聖物廕福興》書籍出版 發揚台中大里人文

台中市長林佳龍（前中）拿起《聖物廕福興》書籍，讚許福興宮結合媽祖信仰與歷史、文化的理念。（林欣儀攝）

台中市大里區福興宮有200多年歷史的「湄洲軟身二媽」神像，經文化部核定為全台第一件「重要古物」，另廟內還珍藏有7件「一般古物」，彌足難得。為讓民眾更了解這些古物，福興宮結合媽祖信仰與歷史文化，出版《聖物廕福興》書籍，16日在市長林佳龍見證下對外發表。

拿起經學者考證、撰寫的《聖物廕福興》書籍，林佳龍表示，台中市是媽祖文化最興盛的地方，市府每年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，更透過文史工作者編撰《台中媽祖蔭台灣》，收錄12座宮廟的媽祖故事，與福興宮出書的意涵相輝映。

市議員、大里杙福興宮董事長張滄沂指出，這本書收納福興宮珍藏的軟身二媽神像等珍貴古物，更將媽祖信仰結合大里的歷史、文化，盼藉此讓大眾更了解大里杙，凝聚地方認同。

《聖物廕福興》運用清代至日治時代的文獻史料、地圖資訊與老照片，對比台灣其他宮廟相似文物風格特點，集結文史、社群、科學等面向著作而成，書中更提及軟身神像的特色、二媽臉部未修復的特殊情況。廟方強調，主因多次擲茭徵詢、盼修復臉部剝落處，卻都未獲同意。

(中時)