吳宗憲曬兒帥照 網友歪樓像趙又廷＋李進良

吳宗憲曬兒近照，網友驚艷。(圖／翻攝自吳宗憲臉書)

吳宗憲兒子吳睿軒目前在美國波士頓伯克利音樂學院就讀。(圖／本報系資料照）

吳宗憲(憲哥)有三女一子，個個才華洋溢，大女兒吳姍儒在演藝圈表現亮眼，愛女的他更金援Sandy開燒餅店，兒子吳睿軒有音樂天分，目前在美國波士頓伯克利音樂學院就讀，今(16日)他在臉書上傳兒子近照，留著鬍子綁著丸子頭的他，被指很像《三生三世》的趙又廷。

憲哥在臉書上傳2張照片，一張是他的自拍照，一張是兒子站在滑板上的帥照，他也寫下：「兒子...

爸爸想念你的手指頭可以流出來音樂」，網友看了都驚呼他長大變成熟，留著鬍子綁著丸子頭很像《三生三世》裡的趙又廷，「不進演藝圈太可惜了」！

不過也有網友歪樓，覺得乍看有點像李進良，「小禎要叫憲哥一聲岳父？」網友看了都笑翻，但大家仍普遍認為兒子誰都不像，有自己的風格。

(中時電子報)