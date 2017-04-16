就要射！北韓給川普出難題 美防長代答不尋常

圖為北韓15日太陽節大閱兵所展示的潛射彈道飛彈。（圖/美聯社）

美國副總統彭斯（右二）16日抵達韓國訪問的當天早上，北韓就試射飛彈，不過飛彈發射不久便爆炸。圖為彭斯與妻子凱倫16日在韓國首爾軍人公墓顯忠院默哀的神情。（圖/美聯社）

美國副總統彭斯（Mike Pence）16日下午3時24分乘專機抵達韓國烏山空軍基地，展開為期3天的訪問，不過就在當天上午6时20分左右，北韓給了個看似不成功的下馬威，試射飛彈隨即爆炸。

儘管美國總統川普再三威脅，就算中國不幫忙，也要對付頻頻挑釁，試射飛彈並進行核試的北韓。美國除了出動「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群部署朝鮮半島附近海域外，川普還先後下令轟炸敘利亞空軍基地，以及阿富汗伊斯蘭國（IS）據地，以威懾平壤。

不過，北韓態度強硬，表示美國如果「侵略」，將挺身迎戰，隨即準備發射核武反擊。繼4月15日紀念北韓「國父」金日成冥誕， 舉行盛大閱兵，公開新型洲際彈道飛彈等3種洲際飛彈後，16日一早又射了飛彈。

《政治》（Politico）新聞網的評論指出，目前並不清楚，這款飛彈是否能攜帶核彈頭，但發射時間就在彭斯抵達韓國訪問當天，時機敏感，等於給美國出了一道難題。

這次北韓發射飛彈其實並沒令人那麼意外，因為早在平壤15日太陽節的盛大紀念儀式前，便已盛傳它將試射飛彈或進行核試。

儘管白宮或美國國國務院並未立即反應，但耐人尋味的是，美國國防部長馬提斯（James Mattis）卻發表了簡短的聲明，說「總統與他的軍事團隊已得知，北韓剛剛不成功地發射了飛彈。總統沒有進一步的評論」。

《政治》指出，由五角大廈或任何內閣機構來代白宮回答，實在是很不尋常。

彭斯的幕僚說，副總統已得知北韓試射飛彈，並與正在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部度周末的川普聯絡。

而在川普上任前，美國前總統歐巴馬就曾警告，北韓可能是他最大的國家安全挑戰。由於美國有數萬名軍隊派駐韓國與日本，因此要對付北韓十分棘手。只要平壤覺得受到威脅，縱使不動用核武，也能迅速攻擊人口稠密的韓國首都首爾。

而川普不像以往，立即對北韓發射飛彈做出回應，或許與核心幕僚建議，不要進一步公開刺激平壤有關。

歐巴馬政府時期在白宮國家安全委員會負責軍控與不擴散的伍夫索（Jon Wolfsthal）指出，北韓在咸鏡南道新浦潛艇基地附近試射飛彈，顯示這與潛艇計畫有關，而川普政府最好找出切實可行的戰略，來因應平壤的威脅。

(中時電子報)